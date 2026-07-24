Песков оценил выгоду для России от «дуализма» позиции США

Россия должна использовать дуализм позиции администрации президента США по Украине в той части, в которой он соответствует интересам Москвы. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на интервью пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину.

Представитель Кремля отметил, что Россия учитывает и принимает во внимание тот факт, что Соединенные Штаты продолжают оснащать Украину вооружениями.

Песков также добавил, что Россия будет ждать новых предложений США по урегулированию конфликта на Украине.

Утром 24 июля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что нужно понять, чьи конкретно предложения, сделанные во время саммита России и США на Аляске, провалились. Таким образом он прокомментировал слова американского госсекретаря Марко Рубио о том, что предложения по урегулированию украинского конфликта, которые обсуждались в Анкоридже в 2025 году, не привели к успеху, потому что на них не согласился Киев.

Ранее Лавров заявил о стремлении России добиться мира на Украине дипломатией.