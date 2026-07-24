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Политика

Грузия выразила Евросоюзу протест из-за санкций против НПЗ

Власти Грузии выразили ЕС протест из-за санкций против Кулевского НПЗ
РИА Новости

МИД Грузии обратился к Европейскому союзу (ЕС) с выражением «сожаления», из-за санкций против нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Кулеви. Об этом сообщает газета «Взгляд». По мнению грузинских властей, предприятие безосновательно внесено в 21-й антироссийский санкционный пакет.

В заявлении отмечается, что «не зафиксировано ни единого факта обхода санкций ЕС против России на территории Грузии».

Тбилиси также подчеркивает, что предоставлял всю информацию об этом Евросоюзу и призывает «пересмотреть решение» по Кулеви.

Издание напоминает, что завод собирались внести еще в 20-й список санкций, но тогда Грузия добилась, чтобы этого не произошло.

В начале июля сообщалось, что Кулевский НПЗ планирует полностью отказаться от импорта российской нефти в августе-сентябре 2026 года.

Компания Black Sea Petroleum — владелец НПЗ — заявляла, что отказ от российской нефти откроет доступ к высокорентабельным рынкам для продукции, производимой компанией.

Ранее в Грузии рассказали о требованиях Британии отказаться от нефтепродуктов из России.

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