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Грузинский НПЗ хочет отказаться от российской нефти

Грузинский НПЗ в порту Кулеви откажется от российской нефти в августе—сентябре
Владимир Вяткин/РИА Новости

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), расположенный в грузинском порту Кулеви, планирует полностью отказаться от импорта российской нефти в августе—сентябре 2026 года. Об этом сообщила компания-владелец НПЗ Black Sea Petroleum на официальном сайте.

«Начиная с августа-сентября этого года, компания начнет переработку сырой нефти исключительно нероссийского происхождения», — указано в заявлении.

Ожидается, что отказ от российской нефти откроет доступ к высокорентабельным рынкам для продукции, производимой компанией.

По данным Black Sea Petroleum, в первом полугодии 2026 года объем нефтепереработки превысил 650 тысяч тонн. В первом квартале 2027 года компания планирует запустить производство дорожного битума для внутреннего и международного рынков, а со второго квартала начать выпускать авиационное топливо.

В конце мая председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили сообщил, что британский посол в Тбилиси Гарет Уорд призывал представителей властей Грузии присоединиться к антироссийским санкциям. Папуашвили обратил внимание, что в то же время сам Лондон отменил ранее введенные ограничения в отношении российской нефти. Поведение правительства Великоритании он назвал аморальным и фарисейским. По словам Папуашвили, если Грузия согласится, это приведет к разрыву экономических отношений с Россией, ответным санкциям на грузинское вино и экономическому коллапсу вместо нынешнего роста.

Ранее в Грузии рассказали о шантаже ЕС из-за России.

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