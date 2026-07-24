Песков рассказал, куда Путин отправится после визита в Иркутск

Песков: Путин после Иркутска отправится в Омск на мероприятие с Казахстаном

Президент РФ Владимир Путин после завершения визита в Иркутск отправится в Омск, где проходит XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он отметил, что российский лидер решил посетить авиационный завод в Иркутске в продолжение совещания, состоявшегося месяц назад на территории Летно-исследовательского института имени М. М. Громова в Московской области. Встреча была посвящена развитию отечественной авиации.

«В продолжение темы было принято решение заехать в Иркутск перед Омском, где планируется мероприятие с Казахстаном», — заявил представитель Кремля.

24 июля пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации сообщила, что Путин приехал на Иркутский авиазавод. В ходе визита президент, в частности, ознакомился с производством первых 18-ти серийных самолетов МС-21. Его сопровождали губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, глава государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов и генеральный директор Иркутского авиазавода Андрей Сойнов.

Ранее Путин провел совещание с членами Совета безопасности РФ.