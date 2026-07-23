В Германии забили тревогу после обнародования адресов заводов ВПК

Ведомство по защите конституции ФРГ подготовило специальную инструкцию для предприятий оборонно-промышленного комплекса, в которой проанализированы текущие риски для отрасли. В документе указывается на распространенный Минобороны РФ список предприятий в Европе, где производят беспилотники для ударов по территории России, пишет ТАСС.

В документе отмечается, что в апреле 2026 года Министерство обороны России распространило перечень из 21 европейской компании (включая три немецкие), обвинив их в производстве дронов для нужд Украины. Немецкая спецслужба связывает этот шаг с реакцией Москвы на мартовские переговоры канцлера Фридриха Мерца и Владимира Зеленского об укреплении военного сотрудничества. На фоне заявлений заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о данных предприятиях как о потенциальных целях, уровень угрозы для немецких компаний, работающих с Киевом, оценивается как «по-прежнему высокий».

В качестве дополнительных факторов риска ведомство перечисляет инциденты со «шпионажем» и «подготовкой диверсий», а также кибератаки на сотрудников оборонного сектора в мессенджере Signal. Помимо украинского кризиса, в качестве причины повышенной опасности упоминается ситуация на Ближнем Востоке. При этом отмечается, что угрозы исходят не только от иностранных государств, но и от радикальных активистов внутри страны.

Для минимизации рисков германским компаниям рекомендовано внедрить систему регулярного мониторинга угроз, ограничить публичность информации о текущих контрактах и усилить кибербезопасность. Сотрудникам советуют проявлять сдержанность в социальных сетях и осторожность при контактах во время зарубежных поездок, а руководству — оперативно информировать контрразведку о любых подозрительных заказах или попытках получения закрытых данных.

Ранее в Еврокомиссии отреагировали на публикацию МО РФ с адресами заводов, производящих БПЛА.