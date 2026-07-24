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Политика

В Госдуме напомнили, какие льготы положены предпенсионерам

Депутат Камнев: предпенсионеры имеют право на налоговые льготы и алименты  
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Граждане предпенсионного возраста имеют право на налоговые льготы, а также на алименты от членов семьи в случае нетрудоспособности. Кроме того, эта категория россиян имеет право на льготы по оплате капремонта и услуг ЖКХ. Об этом в комментарии «Газете.Ru» напомнил депутат Госдумы, зампред Комитета по контролю Георгий Камнев.

«Людям, которым осталось меньше пяти лет до пенсии по возрасту (тех, кому положена досрочная пенсия, это тоже касается), положены определенные меры поддержки», — напомнил он.

Во-первых, речь идет о налоговых мерах поддержки предпенсионеров. Они могут не платить имущественный и земельный налог за одну квартиру, часть квартиры или комнату, один жилой дом или часть жилого дома, одну творческую мастерскую, одну хозяйственную постройку до 50 метров, один гараж или одно машино-место или шесть соток земли. Льгота заявительная, обращаться за ней нужно в налоговую службу.

Во-вторых, предпенсионер, если нетрудоспособен и нуждается в помощи, может претендовать на алименты от других членов семьи, соощил парламентарий.

Также предпенсионеры могут рассчитывать на льготы по оплате капремонта и услуг ЖКХ и проезда в общественном транспорте, но наличие и объем этих льгот в конкретном субъекте нужно узнавать в органах соцзащиты по месту жительства.

«В идеале льготы для предпенсионеров должны быть одинаковыми по всей стране. Если работа у гражданина предпенсионного возраста есть, то работодатель обязан ежегодно предоставлять ему два дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением зарплаты. Важно: предпенсионный возраст у врачей и учителей возникает не с определенного возраста, а при выработке специального стажа», — отметил Камнев.

До этого член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин сообщил, что некоторые россияне в 2026 году имеют право выйти на пенсию в 50 лет. В первую очередь это касается многодетных матерей, которые воспитали пять и более детей до восьмилетнего возраста, имеют страховой стаж от 15 лет, а также накопили не менее 30 пенсионных баллов.

Ранее в Госдуме напомнили о нескольких существенных прибавках к пенсии этим летом.

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