В Госдуме напомнили о праве россиян выйти на пенсию в 50 лет в 2026 году

Депутат Чаплин: некоторые россияне в 2026 году могут выйти на пенсию в 50 лет

Некоторые россияне в 2026 году имеют право выйти на пенсию в 50 лет. В первую очередь это касается многодетных матерей, которые воспитали пять и более детей до восьмилетнего возраста, имеют страховой стаж от 15 лет, а также накопили не менее 30 пенсионных баллов. Об этом в беседе с RT сообщил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Кроме того, возможность выйти на пенсию в 50 предоставляется женщинам, воспитавшим ребенка-инвалида с детства до восьми лет – им достаточно иметь 15 лет страхового стажа.

«Отцы детей-инвалидов в аналогичной ситуации могут выйти на пенсию с 55 лет, – напомнил Чаплин. — Для родителей, воспитывающих ребёнка-инвалида, есть важная особенность: льгота предоставляется только одному из родителей».

Депутат подчеркнул, что при этом неважно, является ли ребенок инвалидом на момент выхода на пенсию – достаточно факта установления инвалидности на период до 18 лет.

Еще одно основание для раннего выхода на пенсию – это работа на вредных и опасных производствах, утвержденных соответствующим списком. В частности, это касается угольной промышленности – мужчины в этой сфере в 50 лет при условии, что имеют стаж в 10 лет, а женщины – в 45 лет при стаже 7,5 года.

Кроме того, льготы предусмотрены для жителей Крайнего Севера, которые работают в традиционных промыслах – таких, как оленеводство или рыболовство. Мужчины в этой категории могут выйти на пенсию с 50 лет, если накопили стаж от 25 лет, а женщины – с 45 лет со стажем от 20 лет, заключил депутат.

Напомним, в России продолжается пенсионная реформа, в рамках которой постепенно повышается возраст выхода граждан на пенсию. В 2026 году произойдет очередной «скачок». Кто получит право на заслуженный отдых, кому положена досрочная пенсия и как можно повлиять на размер выплат – в материале «Газеты.Ru».

В Госдуме ранее напомнили о нескольких существенных прибавках к пенсии этим летом.