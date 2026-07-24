Захарова предложила Маску отключить Starlink на Украине, чтобы люди не умирали

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила американскому предпринимателю Илону Маску отключить спутниковую сеть Starlink на Украине. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

До этого Маск рассказал, что его «сильно раздражают» дипломаты, которые ужинают в фешенебельных ресторанах, пока солдаты умирают на передовой, и призывают Россию отвести войска.

«Хочется развить мысль и предложить отвести Starlink. Чтобы люди не умирали», — написала Захарова.

Накануне Маск заявил, что в ходе урегулирования конфликта Украина должна будет уступить территории России.

16 июня сообщалось, что российские инженеры разработали комплекс «Волна Купол Гарант» для блокировки каналов спутниковой связи Starlink.

С начала украинского конфликта в 2022 году SpaceX поставляет Вооруженным силам Украины спутниковые интернет-терминалы Starlink. За несколько месяцев с начала специальной военной операции компания поставила 20 тысяч терминалов на сумму более чем $80 млн, признавался Маск. По словам предпринимателя, первые несколько месяцев сама SpaceX финансировала связь украинской армии.

Ранее бывший солдат ВСУ рассказал, на что готовы украинцы ради окончания конфликта.