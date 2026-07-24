Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

Захарова обратилась к Илону Маску с предложением по Украине

Захарова предложила Маску отключить Starlink на Украине, чтобы люди не умирали
Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила американскому предпринимателю Илону Маску отключить спутниковую сеть Starlink на Украине. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

До этого Маск рассказал, что его «сильно раздражают» дипломаты, которые ужинают в фешенебельных ресторанах, пока солдаты умирают на передовой, и призывают Россию отвести войска.

«Хочется развить мысль и предложить отвести Starlink. Чтобы люди не умирали», — написала Захарова.

Накануне Маск заявил, что в ходе урегулирования конфликта Украина должна будет уступить территории России.

16 июня сообщалось, что российские инженеры разработали комплекс «Волна Купол Гарант» для блокировки каналов спутниковой связи Starlink.

С начала украинского конфликта в 2022 году SpaceX поставляет Вооруженным силам Украины спутниковые интернет-терминалы Starlink. За несколько месяцев с начала специальной военной операции компания поставила 20 тысяч терминалов на сумму более чем $80 млн, признавался Маск. По словам предпринимателя, первые несколько месяцев сама SpaceX финансировала связь украинской армии.

Ранее бывший солдат ВСУ рассказал, на что готовы украинцы ради окончания конфликта.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 24 июля. Изменения в расчете единого пособия, «аннулированный» трудовой стаж и срок, когда ИИ станет умнее человека
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!