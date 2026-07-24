Оппозиционера Царукяна вновь доставили в СК Армении

Царукяна доставили в управление по расследованию экономических преступлений

Находящегося под арестом лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна вновь доставили в управление по расследованию экономических преступлений следственного комитета Армении. Об этом сообщает РИА Новости.

Царукян был задержан следственным комитетом Армении 6 июля. Ему вменяют организацию мошенничества и отмывания денег в особо крупных размерах. Защита оппозиционера назвала обвинения абсурдными. Суд арестовал Царукяна на два месяца.

28 июня заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что власти Армении запустили новый виток репрессий в отношении неугодных ему представителей оппозиции.

Так он прокомментировал обращение прокуратуры Армении в ЦИК республики с просьбой лишить неприкосновенности кандидата в депутаты парламента, главу партии «Процветающая Армения» Царукяна. По словам политика, Россия «не может оставаться в стороне от происходящих в братской Армении».

Ранее Пашинян предложил оппозиции устроить революцию.