Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

Оппозиционера Царукяна вновь доставили в СК Армении

Царукяна доставили в управление по расследованию экономических преступлений
Vahram Baghdasaryan/Reuters

Находящегося под арестом лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна вновь доставили в управление по расследованию экономических преступлений следственного комитета Армении. Об этом сообщает РИА Новости.

Царукян был задержан следственным комитетом Армении 6 июля. Ему вменяют организацию мошенничества и отмывания денег в особо крупных размерах. Защита оппозиционера назвала обвинения абсурдными. Суд арестовал Царукяна на два месяца.

28 июня заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что власти Армении запустили новый виток репрессий в отношении неугодных ему представителей оппозиции.

Так он прокомментировал обращение прокуратуры Армении в ЦИК республики с просьбой лишить неприкосновенности кандидата в депутаты парламента, главу партии «Процветающая Армения» Царукяна. По словам политика, Россия «не может оставаться в стороне от происходящих в братской Армении».

Ранее Пашинян предложил оппозиции устроить революцию.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 24 июля. Изменения в расчете единого пособия, «аннулированный» трудовой стаж и срок, когда ИИ станет умнее человека
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!