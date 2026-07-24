Лавров передал Рубио подборку цитат Трампа о конкретном событии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров передал государственному секретарю Марко Рубио подборку цитат американского лидера Дональда Трампа, касающихся прошлогоднего саммита в Анкоридже. Об этом журналистам рассказал сам глава российского внешнеполитического ведомства, пишет «Интерфакс».

Как отметил министр, Дональд Трамп во время самого саммита, а также на пресс-конференции и три дня после восторженно комментировал состоявшиеся переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Именно хозяин Белого дома утверждал, что на Аляске «практически все порешали» и появилась основа для урегулирования украинского конфликта.

«Это и наши оценки, мы абсолютно с тех же позиций работали, исходя из того, что если принять то, что предложили американцы, это позволит остановить боевые действия и сесть за стол переговоров», — подчеркнул Лавров.

23 июля глава российского внешнеполитического ведомства провел встречу с Рубио. Переговоры состоялись в Маниле и продлились 35 минут. После беседы госсекретарь США заявил, что предложения по урегулированию с саммита в Анкоридже не привели к успеху, потому что оказались неприемлемыми для Киева. Позднее Лавров отметил, что необходимо понять, чьи именно инициативы с саммита 2025 года провалились.

Ранее в МИД РФ напомнили об обещании Трампа урегулировать конфликт на Украине за 24 часа.