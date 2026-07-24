Совфед выступил против накачки оружием ВСУ и милитаризации Евросоюза

Совет Федерации в ходе заседания 24 июля осудил милитаризацию Европейского союза и накачку объединением Украины оружием. Это следует из обращения сенаторов Российский Федерации к Организации Объединенных Наций (ООН), парламентам мира и парламентским организациям, передает РИА Новости.

Сенаторы приняли обращение в связи с 85-й годовщиной начала блокады города Ленинграда.

«Совет Федерации Федерального Собрания РФ осуждает милитаризацию Евросоюза, накачку вооружениями со стороны входящих в него государств неонацистского киевского режима, агрессивные заявления европейских политических и военных деятелей о необходимости быть готовыми к войне с Россией к 2030 году», — указывается в публикации.

Российские сенаторы считают, что такой безответственный курс Евросоюза, возможно, приведет к возрождению гитлеровской политики «Натиск на Восток» и развязыванию мировой войны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Франция стала одним из идейных вдохновителей милитаризации Европы, примеряя на себя роль «партии войны».

Ранее Песков рассказал, что должна будет сделать Россия на фоне милитаризации ЕС.