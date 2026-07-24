Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

Совфед осудил милитаризацию Европейского союза

Совфед выступил против накачки оружием ВСУ и милитаризации Евросоюза
IMAGO/Ardan Fuessmann/Global Look Press

Совет Федерации в ходе заседания 24 июля осудил милитаризацию Европейского союза и накачку объединением Украины оружием. Это следует из обращения сенаторов Российский Федерации к Организации Объединенных Наций (ООН), парламентам мира и парламентским организациям, передает РИА Новости.

Сенаторы приняли обращение в связи с 85-й годовщиной начала блокады города Ленинграда.

«Совет Федерации Федерального Собрания РФ осуждает милитаризацию Евросоюза, накачку вооружениями со стороны входящих в него государств неонацистского киевского режима, агрессивные заявления европейских политических и военных деятелей о необходимости быть готовыми к войне с Россией к 2030 году», — указывается в публикации.

Российские сенаторы считают, что такой безответственный курс Евросоюза, возможно, приведет к возрождению гитлеровской политики «Натиск на Восток» и развязыванию мировой войны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Франция стала одним из идейных вдохновителей милитаризации Европы, примеряя на себя роль «партии войны».

Ранее Песков рассказал, что должна будет сделать Россия на фоне милитаризации ЕС.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 24 июля. Изменения в расчете единого пособия, «аннулированный» трудовой стаж и срок, когда ИИ станет умнее человека
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!