Процесс милитаризации европейских стран потребует от России принятия дополнительных мер по обеспечению национальной безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, давший интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche.

Он отметил, что Европейский союз (ЕС) в данный момент трансформируется и превращается в военно-экономический блок.

«Это совершенно новый процесс на европейской земле. И, конечно, мы очень внимательно следили за этим, потому что для нас это чрезвычайно важно и потребует от нас принятия дополнительных мер для обеспечения нашей национальной безопасности», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, в Европе внезапно осознали, что больше не имеют гарантий безопасности со стороны США. В связи с этим в ЕС решили, что «необходимо добавить военный потенциал к экономическому блоку».

6 июля заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что призывы европейских политиков к миру ничего не стоят и в реальности являются прикрытием для милитаризации против РФ. Как рассказал дипломат, западные государства продолжают выделять средства на поддержание активности Вооруженных сил Украины, которые они рассматривают как «прокси-армию» против России.

Ранее журналисты выяснили, поддерживают ли европейцы милитаризацию ЕС.