Бывший нардеп рассказал, с чем столкнется Украина из-за блокировки портов

На Украине вырастут цены «на все» вследствие групповых ударов ВС РФ по судам и портам Украины, а также блокировки портов. Это обострит социальную напряженность в стране. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший нардеп Спиридон Килинкаров.

«Потери только по одесскому порту оцениваются в $2 в месяц. Что это означает? Это означает, что гривна будет ослабевать, доллар будет расти, а это будет влиять на цены, потому что Украина — импортозависимое государство. Будут расти цены на все, на все. Это будут и продукты питания, и горючее, и так далее», — сказал бывший украинский парламентарий.

Килинкаров напомнил, что сегодня очень многие украинцы уже не могут себе позволить то, что они позволяли себе еще год или два года назад. Расходы украинцев на продукты питания составляют больше 60% от месячного дохода. В этой связи ситуация с портами не пойдет в плюс населению Украины, подчеркнул он.

В условиях роста социальной напряженности на Украине очень многое будет зависеть от того, чем закончится так называемый «картонный майдан» — украинские протесты после отставки экс-главы Минобороны Михаила Федорова, считает бывший нардеп.

«Если предположить, что «картонный майдан» прогнет [украинского лидера] Зеленского и он вернет Федорова на пост министра обороны, для подавляющего большинства украинцев это станет действенным механизмом давления на власть с требованием решить ту или иную проблему. Этот процесс уже остановить будет невозможно», — подчеркнул он.

Судоходство в украинских портах полностью остановилось на фоне массированных ударов ВС РФ, заявил министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий. По его словам, судовладельцы сами прекратили заходы в гавани из-за роста рисков. Экс-глава МИД Дмитрий Кулеба предупредил о возможных перебоях с продуктами, а Maersk ранее приостановила контейнерные перевозки через черноморские порты Украины.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о новых ударах по украинским портам.