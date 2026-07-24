В Минобороны РФ рассказали о новых ударах по украинским портам

Вооруженные силы РФ ночью нанесли новые групповые удары по судам и портам Украины. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

Атакам подверглись морские гавани в Одессе, Измаиле и Николаеве.

«В результате ударов в порту Одесса <...> поражены резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ (Вооруженных сил Украины. — «Газета.Ru»), — говорится в заявлении.

По данным ведомства, в порту Измаила были повреждены инфраструктурные объекты, использовавшиеся для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Кроме того, российские военные поразили ангар с техникой ВСУ и три склада, где хранились безэкипажные катера. Также удар был нанесен по плавучему доку, предназначавшемуся для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов.

В порту Николаева в момент атаки осуществлялась разгрузка сухогруза, транспортировавшего товары военного назначения. ВС РФ успешно поразили судно, подчеркивается в сообщении.

23 июля депутат Государственной думы РФ Андрей Колесник в ходе беседы с журналистами «Газеты.Ru» прокомментировал атаки на суда и порты Украины. Он обратил внимание, что благодаря этим ударам танкеры и сухогрузы перестали заходить в украинские морские гавани. В результате снизилась боеспособность ВСУ, пояснил парламентарий.

Ранее экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба забил тревогу из-за российских ударов по портовой инфраструктуре.