Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Армия

В Минобороны РФ рассказали о новых ударах по украинским портам

Минобороны: ВС РФ ночью ударили по портам Одессы, Измаила и Николаева
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы РФ ночью нанесли новые групповые удары по судам и портам Украины. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

Атакам подверглись морские гавани в Одессе, Измаиле и Николаеве.

«В результате ударов в порту Одесса <...> поражены резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ (Вооруженных сил Украины. — «Газета.Ru»), — говорится в заявлении.

По данным ведомства, в порту Измаила были повреждены инфраструктурные объекты, использовавшиеся для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Кроме того, российские военные поразили ангар с техникой ВСУ и три склада, где хранились безэкипажные катера. Также удар был нанесен по плавучему доку, предназначавшемуся для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов.

В порту Николаева в момент атаки осуществлялась разгрузка сухогруза, транспортировавшего товары военного назначения. ВС РФ успешно поразили судно, подчеркивается в сообщении.

23 июля депутат Государственной думы РФ Андрей Колесник в ходе беседы с журналистами «Газеты.Ru» прокомментировал атаки на суда и порты Украины. Он обратил внимание, что благодаря этим ударам танкеры и сухогрузы перестали заходить в украинские морские гавани. В результате снизилась боеспособность ВСУ, пояснил парламентарий.

Ранее экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба забил тревогу из-за российских ударов по портовой инфраструктуре.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 24 июля. Изменения в расчете единого пособия, «аннулированный» трудовой стаж и срок, когда ИИ станет умнее человека
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!