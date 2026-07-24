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Политика

В Госдуме заявили, что в Москве не знают о новых предложениях США по Украине

Депутат Новиков: США не сообщали России о новых подходах к решению по Украине
Александр Кряжев/РИА Новости

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о появлении у США нескольких предложений по завершению конфликта является простой «придумкой». Москва пока не получала от Вашингтона подтверждений о новых подходах к разрешению кризиса на Украине. Об этом «Газете.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Пока мы не получали никаких подтверждений со стороны самого Вашингтона, что у него действительно есть какие-то новые подходы», — отметил парламентарий.

По словам Новикова, на данный момент заявление украинского лидера о подготовке американцами нескольких предложений по урегулированию конфликта на Украине является просто «придумкой».

Накануне Зеленский сообщил, что США подготовили несколько предложений по решению конфликта, которые в ближайшее время могут стать предметом обсуждения.

По его словам, уже на следующей неделе может состояться его визит в Соединенные Штаты для обсуждения этих инициатив. После этого американская сторона представит свои предложения и России, отметил Зеленский.

Ранее Трамп допустил завершение украинского конфликта до конца своего президентского срока.

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