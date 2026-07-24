Зеленский посетит похороны сенатора Грэма и встретится с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с американским лидером Дональдом Трампом во время своего визита в США на следующей неделе. Об этом сообщает в Telegram-канале издание «Общественное» со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Отмечается, что визит Зеленского в США запланирован на 28 июля. В рамках поездки политик также посетит похороны сенатора Линдси Грэма.

22 июля корреспондент Axios Барак Равид сообщил, что Зеленский провел телефонные переговоры со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, на которых обсуждались идеи по возобновлению дипломатических усилий по прекращению конфликта на Украине.

Накануне, 23 июля, Зеленский заявил, что США подготовили несколько новых предложений по урегулированию украинского конфликта. Зеленский допустил, что может отправиться в Вашингтон для их обсуждения уже на следующей неделе. Кроме того, американская сторона намерена также показать эти инициативы Москве. Слова Зеленского прозвучали на фоне заявления госсекретаря США Марко Рубио, который после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН в Маниле сказал, что для завершения конфликта нужны новые идеи и новые концепции. Почему в Киеве снова заговорили о переговорах — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп допустил завершение украинского конфликта до конца своего президентского срока.