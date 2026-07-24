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Политика

Президент Сербии рассказал о стратегической цели страны

Вучич считает, что у Сербии нет альтернативы вступлению в Евросоюз
Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Президент Сербии Александар Вучич в интервью Die Presse рассказал, что у Белграда нет других путей, кроме вступления в Евросоюз.

По его словам, европейский путь является стратегической целью для страны, других вариантов у сербской стороны нет.

Вучич добавил, что для этого Белград должен тесно сотрудничать со всеми государствами — кандидатами на вступление в объединение.

До этого издание Financial Times сообщило, что Вучич предложил Евросоюзу принять Западные Балканы в свой состав единым блоком. Сербский президент уточнил, что раздельное присоединение балканских стран к ЕС приведет к их размежеванию. Он подчеркнул, что балканскому региону необходимо единство, и в случае совместного вступления в альянс «границ между Приштиной, Белградом и другими не будет».

Кандидат исторических наук Сергей Латышев рассказал, что никакого «полноправного членства» в Европейском союзе у Сербии не будет, и Вучич это прекрасно понимает.

Ранее Вучич высказался о вступлении Сербии в Евросоюз.

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