Раскрыто предложение президента Сербии для ЕС

Президент Сербии Александр Вучич предложил Евросоюзу принять Западные Балканы в свой состав единым блоком. Его слова передает Financial Times (FT).

«Он (Вучич. — «Газета.Ru») ... призвал Брюссель... принять Западные Балканы вместе», — говорится в публикации.

Вучич уточнил, что раздельное присоединение балканских стран к ЕС приведет к их размежеванию. Он подчеркнул, что балканскому региону необходимо единство, и в случае совместного вступления в альянс «границ между Приштиной, Белградом и другими не будет».

10 июля Вучич заявил в эфире телеканала Pink, что подаст в отставку после назначения парламентских выборов в стране. По словам главы государства, сейчас он потихоньку выносит вещи.

27 июня, выступая на митинге в Белграде, Вучич заявил, что в ближайшие недели покинет свой пост и назначит досрочные выборы главы государства и членов парламента.

Ранее Вучич объявил о новой мере для усиления армии Сербии.