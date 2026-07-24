Трамп считал, что военные США смогут завершить войну с Ираном за несколько недель

Президент США Дональд Трамп рассчитывал завершить боевые действия против Ирана за несколько недель. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

В статье говорится, что Трамп раздражен и некоторые его советники опасаются, что война с Тегераном, уже повлекшая за собой рост цен, снижение рейтингов одобрения и потерю армией страны более 10 военнослужащих «поглощает президентский срок» и подрывает и без того мрачные перспективы республиканцев на предстоящих промежуточных выборах в конгресс.

По словам источников издания, президент США все меньше верит в возможность дипломатического урегулирования конфликта и «вошел в режим мести». При этом спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер считают, что сделка с Ираном возможна.

Военная операция США и Израиля против Ирана (известная как операция «Эпическая ярость») началась 28 февраля. В конце марта WSJ писала, что Трамп готов завершить боевые действия, так как конфликт может затянуться и превысить запланированные четыре-шесть недель.

Ранее американский президент допустил возможность массированной атаки на Иран.