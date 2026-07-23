В Латвии запретили импорт российских книг и игрушек

Сейм Латвии принял решение о запрете импорта из России и Белоруссии книг, газет, видеоигр, игрушек и ряд других товаров. Об этом сообщает Delfi.

«Министерству иностранных дел (МИД) поручено представить кабинету министров к 31 августа текущего года предложение о введении общенационального запрета на импорт книг, газет, видеоигр, спортивных товаров, игрушек, одежды и обуви, произведенных в России или Белоруссии», — говорится в сообщении.

Латвия импортирует соответствующую продукцию из этих двух стран на €12,5 млн, отмечает портал.

Кроме того, страна введет запрет на импорт промышленных товаров, не включенных в ограничительные меры Европейского союза, так как за них предлагают более низкие цены, что негативно сказывается на доходах и благосостоянии производителей ЕС, в том числе латвийских.

На прошлой неделе латвийский премьер-министр Андрис Кулбергс сообщил, что страна усилила меры безопасности на гидроэлектростанциях и на газохранилищах из-за угрозы со стороны России.

Ранее власти Латвии призвали убрать русский язык из СМИ.