Захарова напомнила об обещании Трампа закончить конфликт на Украине за 24 часа

Захарова: Трамп более 80 раз обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа

Президент США Дональд Трамп неоднократно обещал урегулировать конфликт на территории Украины за 24 часа. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат обратила внимание на заявление госсекретаря США Марко Рубио, сделанного по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По словам главы американского дипломатического ведомства, конфликт на Украине невозможно урегулировать за 30 минут.

«Никто так не думал. Но все помнят, как более 80 раз президент США Дональд Трамп обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа, а затем давал высокую оценку саммиту в Анкоридже», — написала Захарова.

В начале июля президент России Владимир Путин провел с Трампом телефонный разговор. В ходе беседы было обозначено, что Киев и Европа рассчитывают на затягивание и дальнейшую эскалацию конфликта на Украине. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, Москва акцентировала внимание на политико-дипломатическом урегулировании конфликта при непременном учете известных принципиальных российских подходов.

Ранее Пескова спросили о реакции Трампа на слова Путина об эскалации на Украине.