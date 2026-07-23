Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Киргизию, где 24 июля примет участие в совещании глав МИД стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает РИА Новости.

Как ожидается, дипломаты обсудят актуальные вопросы международной и региональной повестки дня, включая положение дел на пространстве ШОС, обеспечение безопасности и стабильности, а также устойчивого роста в Евразии.

Лавров намерен провести на полях мероприятия ряд двусторонних встреч.

23 июля в Маниле состоялись переговоры главы МИД России с госсекретарем США Марко Рубио. Стороны в ходе встречи, которая продлилась 35 минут, обсудили отношения между Москвой и Вашингтоном, а также необходимость прекращения российско-украинского конфликта.

После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что между Россией и США осуществляются контакты по украинскому вопросу, но говорить о новой динамике или ускорении урегулирования конфликта не приходится.

Ранее Лавров и глава МИД КНДР на встрече обсудили безответственное поведение США.