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Политика

Премьер Грузии обвинил иноагентов в раздувании инцидента с нападением на россиянку

Кобахидзе: иноагенты специально раздувают нападение на россиянку в Грузии
Lorenz Huter/IMAGO/photothek/Global Look Press

Иностранные агенты специально раздувают инцидент с нападением на россиянку в Грузии. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, передает «Первый канал Грузии».

«Здесь действует очень простой приказ искусственно навязывать нам в Грузии ненависть извне, и эту задачу выполняют конкретные агенты. Мы будем всячески противодействовать этой задаче и всем тем людям, которые занимаются выполнением таких приказов», — сказал глава грузинского кабмина.

19 июля в грузинской Кахетии мужчина ворвался в номер к российским туристкам и напал на одну из них. Он сломал девушке нос. В МВД Грузии сообщили, что причиной конфликта стало поведение россиянок — они оскорбляли гостей проходившей в отеле свадьбы и облили водой аппаратуру. Однако туристки отрицают эту версию. По их словам, конфликт произошел из-за того, что они разговаривали на русском языке.

21 июля в Грузии выпустили под залог Георгия Чигладзе, напавшего на российскую туристку в отеле. Мужчина заявил, что сожалеет о случившемся. В Тбилиси прошло шествие в поддержку обвиняемого, участники которого выкрикивали антироссийские лозунги. В Госдуме считают, что такие митинги вредят образу Грузии. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появилось видео конфликта в Грузии, в котором россиянке сломали нос.

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