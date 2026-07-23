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Политика

В ЕК признали, что отказаться от российского ядерного топлива будет сложно

ЕК: отказаться от ядерного топлива из РФ сложно, но ЕС будет к этому продвигаться
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Еврокомиссия (ЕК) планирует выступить с предложением об отказе от ядерного топлива из России для европейских АЭС, но данный процесс сложный и требует времени. Об этом заявила официальный представитель регулятора Анна-Кайса Итконен во время брифинга, пишет «Интерфакс».

«Постепенный отказ от российского ядерного топлива предусмотрен «дорожной картой» RePowerEU. Мы над этим работаем, мы решительно настроены действовать быстрее», — сказала она.

Вместе с тем Итконен отметила, что ситуация с ядерной энергетикой более сложная, чем другие с другими сферами. Отказ от топлива из России «займет некоторое время», подчеркнула она. По ее словам, сейчас ведется работа по поиску других поставщиков ядерного топлива.

23 июля Евросоюз согласовал 21-й пакет санкций против России. Ограничения затронут энергетику, финансовые услуги, криптовалюту и торговлю. При этом, по данным Reuters, из пакета исключили полный запрет на морские перевозки российского сжиженного природного газа, чтобы снять возражения Греции. Новые меры также предусматривают ограничения против 32 российских банков.

Помимо всего прочего, в 21-й пакет санкций против России вошли несколько российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

Ранее в Кремле оценили трудности с санкциями в Евросоюзе.

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