«Гораздо больнее»: в Кремле оценили трудности с санкциями в Евросоюзе

Песков: предела санкций нет, так же как и безумия европейских политиков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге, что санкционного предела для Евросоюза не существует, так же как и нет «предела безумия» европейских политиков.

Представитель Кремля отметил, что до сих пор вводимые против России санкции лишь косвенно били по Европе, европейским налогоплательщикам и европейскому бизнесу, нанося многомиллиардный ущерб, а сейчас в арсенале остались только рестрикции, которые уже прямо будут бить по интересам целого ряда стран-участниц ЕС.

«И, конечно, это уже гораздо больнее», — сказал Песков, отметив, что отсюда и появляются противоречия, которые наблюдаются обществом и политиками.

21 июля старший научный сотрудник европейского аналитического центра Bruegel Якоб Кьеркегор заявил Financial Times (FT), что Евросоюз приблизился к пику в своей санкционной политике против России. По его словам, отказы европейских столиц принять последние предложения по 21-му пакету антироссийских санкций достигли беспрецедентного уровня, так как теперь для членов ЕС «под угрозой находятся самые ценные активы».

FT также писала, что в ЕС снижается поддержка новых антироссийских санкций и все больше европейских стран требуют исключений из новых ограничений или вовсе блокируют отельные меры, так как опасаются ущерба для собственных компаний.

Ранее в Германии предупредили о тяжелых последствиях для страны из-за новых санкций против России.