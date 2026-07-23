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Политика

Лукашенко договорился с Узбекистаном об обмене мяса на трудовых мигрантов

Лукашенко: Белоруссия получит работников из Узбекистана взамен на мясо и молоко
Сергей Бобылев/РИА Новости

Минск и Ташкент договорились о расширении сотрудничества — Белоруссия поставит свою мясную и молочную продукцию в Узбекистан, а взамен сможет привлечь в регионы узбекских работников. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, слова которого приводит госагентство БелТА.

По словам Лукашенко, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев готов инвестировать средства в строительство в Белоруссии животноводческих комплексов, объектов хранения кормов и предприятий по переработке продукции.

«Они приедут, мясо, молоко здесь выработают. Президент Узбекистана дает деньги на инвестиции — на строительство животноводческих комплексов, сенажных траншей, переработку. Инвестирует, дает людей, которые будут здесь работать, зарабатывать», — сказал он.

Лукашенко отметил, что Белоруссия, со своей стороны, готова обеспечить работников из Узбекистана социальными гарантиями, включая жилье, доступ к системе здравоохранения и возможность получения образования.

В конце мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал товарищескими отношения между президентом РФ Владимиром Путиным и его коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Он подчеркнул, что Узбекистан является близким партнером России. В настоящее время Москва и Ташкент развивают «богатые по своему содержанию отношения». В частности, они укрепляют свои связи в экономической, гуманитарной и торгово-инвестиционной сферах, отметил представитель Кремля.

Ранее Лукашенко вспомнил, как Путин напоил его молоком.

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