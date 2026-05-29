В Кремле охарактеризовали отношения Путина и Мирзиёева

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал товарищескими отношения между президентом РФ Владимиром Путиным и его коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Слова представителя Кремля передает ТАСС.

«Наши лидеры — и Путин, и Мирзиёев — у них очень близкие товарищеские отношения, что позволяет им, конечно, работать плодотворно на благо народов наших двух стран», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что Узбекистан является близким партнером РФ. В настоящее время Москва и Ташкент развивают «богатые по своему содержанию отношения». В частности, они укрепляют свои связи в экономической, гуманитарной и торгово-инвестиционной сферах, отметил представитель Кремля.

9 мая Путин и Мирзиёев провели переговоры в Москве. Российский лидер во время встречи отметил, что решение президента Узбекистана посетить РФ и принять участие в Параде Победы является знаком особых отношений между двумя государствами. Он назвал сотрудничество Москвы и Ташкента не просто дружбой, а братским взаимодействием. Путин добавил, что отношения между РФ и Узбекистаном в последние годы «складываются самым наилучшим образом».

Ранее в Кремле состоялся рабочий ужин Путина, Мирзиёева, Лукашенко и Токаева.