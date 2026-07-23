Экономист объяснил, как санкции ЕС приведут Европу к отказу от Украины

Новый пакет санкций ЕС, о котором заявила глава евродипломатии Кая Каллас, не будет столь эффективным, как того хотят в Брюсселе, поскольку Европа вскоре столкнется с последствиями кризиса на Ближнем Востоке из-за перебоев в поставках топлива. В этой связи ЕС может сократить поддержку Киева уже в 2027 году. Об этом «Газете.Ru» заявил экономист Алексей Зубец.

«Гром от речей Каллас обратно пропорционален эффективности этого пакета. Это всем известно, потому что те меры, основные меры, которые предполагались — прежде всего запрет на обслуживание поставок российского сжиженного природного газа — в этот пакет не сказать, что вошли. Они были сильно смягчены... По факту это провал. Вполне возможно, это начало пробуждения рассудка у наших западных партнеров», — отметил он.

Сегодня Европа столкнулась с проблемой гораздо более важной, чем Украина, указал Зубец. Это кризис в зоне Персидского залива, последствия которого могут быть кратно тяжелее, чем последствия кризиса на 2008-2009 гг., который касался финансовой сферы.

«Вполне возможно, будет затронута и промышленная сфера [Европы]. Есть большие шансы на то, что система поставок топлива в мире сильно пострадает, а это гораздо важнее, чем конфликт на Украине. Поэтому есть основания считать, что Европа уже в 2027 году свернет свою поддержку Украины», — считает Зубец.

Евросоюз утвердил 21-й пакет санкций против России — крупнейший за последние четыре года. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

По словам Каллас, новые ограничения затронут 50 предприятий российского военно-промышленного комплекса, включая ключевые компании, связанные с производством дальнобойных беспилотников.

Ранее в Европе заявили о пике в санкционной политике ЕС против России.