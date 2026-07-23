Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

Экономист объяснил, как санкции ЕС приведут Европу к отказу от Украины

Экономист Зубец: Европа свернет поддержку Украины из-за войны в Иране
Yana Rodenbusch/Reuters

Новый пакет санкций ЕС, о котором заявила глава евродипломатии Кая Каллас, не будет столь эффективным, как того хотят в Брюсселе, поскольку Европа вскоре столкнется с последствиями кризиса на Ближнем Востоке из-за перебоев в поставках топлива. В этой связи ЕС может сократить поддержку Киева уже в 2027 году. Об этом «Газете.Ru» заявил экономист Алексей Зубец.

«Гром от речей Каллас обратно пропорционален эффективности этого пакета. Это всем известно, потому что те меры, основные меры, которые предполагались — прежде всего запрет на обслуживание поставок российского сжиженного природного газа — в этот пакет не сказать, что вошли. Они были сильно смягчены... По факту это провал. Вполне возможно, это начало пробуждения рассудка у наших западных партнеров», — отметил он.

Сегодня Европа столкнулась с проблемой гораздо более важной, чем Украина, указал Зубец. Это кризис в зоне Персидского залива, последствия которого могут быть кратно тяжелее, чем последствия кризиса на 2008-2009 гг., который касался финансовой сферы.

«Вполне возможно, будет затронута и промышленная сфера [Европы]. Есть большие шансы на то, что система поставок топлива в мире сильно пострадает, а это гораздо важнее, чем конфликт на Украине. Поэтому есть основания считать, что Европа уже в 2027 году свернет свою поддержку Украины», — считает Зубец.

Евросоюз утвердил 21-й пакет санкций против России — крупнейший за последние четыре года. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

По словам Каллас, новые ограничения затронут 50 предприятий российского военно-промышленного комплекса, включая ключевые компании, связанные с производством дальнобойных беспилотников.

Ранее в Европе заявили о пике в санкционной политике ЕС против России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как эффективно отвечать на пассивную агрессию. Гид по стратегиям, которые работают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!