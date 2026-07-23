Евросоюз утвердил крупнейший за четыре года пакет санкций против России

Евросоюз утвердил 21-й пакет санкций против России — крупнейший за последние четыре года. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в соцсети X.

«Это наш крупнейший раунд [санкций] за четыре года, в общей сложности на 218 позиций», — написала она.

По словам Каллас, новые ограничения затронут 50 предприятий российского военно-промышленного комплекса, включая ключевые компании, связанные с производством дальнобойных беспилотников.

Кроме того, в санкционный список вошли более 100 банков и операторов криптовалютных бирж. В Брюсселе рассчитывают, что эти меры осложнят России проведение финансовых операций и доступ к альтернативным каналам расчетов.

Также под рестрикции попали более 40 судов, которые входят в так называемый «теневой флот».

«Мы нацелились на более сотни банков и операторов криптобирж, более 40 судов «теневого флота» и несколько нефтеперерабатывающих заводов в России и Белоруссии», — уточнила Каллас.

23 июля глава Европейского совета Антониу Кошта заявил, что новый пакет антироссийских санкций Евросоюза нацелен на секторы российской экономики с наибольшей значимостью, это: энергетика, финансовые услуги, криптовалюта и торговля. Кроме того, в ЕС запретил своим банкам трансграничные транзакции с российскими кредитными организациями.

Ранее в Европе заявили о пике в санкционной политике ЕС против России.