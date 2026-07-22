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Общество

МВД отчиталось о массовом рейде среди мигрантов в Подмосковье

МВД: после рейдов в Подмосковье из России выдворят более 220 иностранцев
Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

В Ленинском городском округе Подмосковья в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2026» полицейские проверили иностранцев на соблюдение миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

В результате проверки 222 иностранца обязали покинуть территорию России самостоятельно, но под контролем, еще троих — с принудительным помещением в Центр временного содержания иностранных граждан.

Кроме того, полицейские составили более 550 административных протоколов за нарушения миграционного законодательства, уточнили в МВД. Среди них оказались шесть иностранцев, которые не прошли обязательное медицинское освидетельствование по прибытии в Россию и нарушивших сроки обращения за выдачей патента.

«На каждого правонарушителя наложен штраф в размере от 4 до 40 тысяч рублей», — говорится в сообщении МВД РФ.

Полицейские также выявили и привлекли к административной ответственности 90 работодателей, у которых работали нелегальные мигранты. Также в ходе рейда были задержаны три человека, которые организовали незаконное проживание приезжих на территории региона, уточнили в МВД.

Ранее Госдума расширила список оснований для выдворения мигрантов из России.

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