Слуцкий: те, кто хотят уничтожить Россию, теряют поддержку в своих странах

Те, кто хотят уничтожить Россию и продолжать вооружать Киев, теряют поддержку в своих странах. Такое мнение высказал председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий в интервью журналисту Рику Санчезу.

«Те, кто хочет продолжать вооружать Киев, — эти люди, потерявшие связь с реальностью, теряют поддержку в своих странах», — сказал он.

В качестве примера он привел ситуцию во Франции. Слуцкий отметил, что все больше политиков не поддерживают президента страны Эммануэля Макрона. Аналогичная ситуация происходит в Германии с канцлером Фридрихом Мерцем.

В середине июля Слуцкий также заявил, что распространение русофобских заявлений со стороны политиков Европы разжигает антироссийскую истерию и может привести к мировой войне. Так он прокомментировал слова бывшего главы аппарата минобороны Германии Нико Ланге, призвавшего усиливать давление на Крымский полуостров и Калининградскую область.

Ранее в Госдуме ответили на обвинения России в представлении угрозы для НАТО.