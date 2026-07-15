Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса Надеждина
Политика

В Госдуме словами о третьей мировой ответили на заявление в НАТО о Крыме и Калининграде

Слуцкий: призывы на Западе давить на Крым и Калининград чреваты мировой войной
Максим Блинов/РИА Новости

Распространение русофобских заявлений со стороны политиков Европы разжигает антироссийскую историю и может привести к мировой войне. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Так он прокомментировал заявление бывшего главы аппарата минобороны Германии Нико Ланге, призвавшего усиливать давление на Крымский полуостров и Калининградскую область.

«Нико Ланге — отставник с фантомными русофобскими болями. Тон его призывов явно не соответствует полномочиям. Однако распространение подобных нарративов разжигает антироссийскую истерию и, в конечном итоге, может спровоцировать третью мировую войну», — подчеркнул он.

По словам Слуцкого, Крым и Калининград — неотъемлемые части России, любые попытки сделать эти регионы «стратегически уязвимыми» повлекут серьезное обострение и неминуемый ответ в соответствии с военной доктриной РФ. Это надо понимать всем, кто не прекращает подобные вбросы, указал парламентарий.

15 июля Ланге заявил, что Европе нужно усилить давление на Россию в Калининградской области и балтийском регионе. 

«Крым и Калининград не должны быть стратегическими форпостами для России; напротив, они должны стать дорогостоящими стратегическими недостатками», — считает аналитик.

Ранее СМИ заявили, что НАТО пытается спровоцировать РФ, угрожая Калининграду.
 

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Во сколько реально обходится зарплата в конверте. И что лучше: 90 тыс. рублей «серыми» или 70 «белыми»?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!