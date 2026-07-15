В Госдуме словами о третьей мировой ответили на заявление в НАТО о Крыме и Калининграде

Слуцкий: призывы на Западе давить на Крым и Калининград чреваты мировой войной

Распространение русофобских заявлений со стороны политиков Европы разжигает антироссийскую историю и может привести к мировой войне. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Так он прокомментировал заявление бывшего главы аппарата минобороны Германии Нико Ланге, призвавшего усиливать давление на Крымский полуостров и Калининградскую область.

«Нико Ланге — отставник с фантомными русофобскими болями. Тон его призывов явно не соответствует полномочиям. Однако распространение подобных нарративов разжигает антироссийскую истерию и, в конечном итоге, может спровоцировать третью мировую войну», — подчеркнул он.

По словам Слуцкого, Крым и Калининград — неотъемлемые части России, любые попытки сделать эти регионы «стратегически уязвимыми» повлекут серьезное обострение и неминуемый ответ в соответствии с военной доктриной РФ. Это надо понимать всем, кто не прекращает подобные вбросы, указал парламентарий.

15 июля Ланге заявил, что Европе нужно усилить давление на Россию в Калининградской области и балтийском регионе.

«Крым и Калининград не должны быть стратегическими форпостами для России; напротив, они должны стать дорогостоящими стратегическими недостатками», — считает аналитик.

Ранее СМИ заявили, что НАТО пытается спровоцировать РФ, угрожая Калининграду.

