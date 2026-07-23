Трамп рассказал об условиях сделки с Саудовской Аравией по атому

Трамп: Саудовская Аравия не будет обогащать ядерный материал в рамках сделки с США

Саудовская Аравия не будет обогащать ядерный материал в рамках соглашения об атомной программе с США. Об этом в соцсети Truth Social сообщил американский президент Дональд Трамп.

«Гражданская ядерная сделка, заключаемая между министерством энергетики Соединенных Штатов и Саудовской Аравией, касается только невоенного использования», — написал глава Белого дома.

До этого сообщалось, что США подписали соглашение о сотрудничестве с Саудовской Аравией в сфере мирной атомной энергетики королевства. Документ предусматривает развитие ядерного взаимодействия между двумя странами и может открыть Эр-Рияду путь к расширению участия в производстве топлива для атомных реакторов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Саудовской Аравии не требуется разрешение США для обогащения урана в мирных целях. Это право любого государства, указал глава дипломатического ведомства.

Ранее в США забили тревогу из-за риска появления на Ближнем Востоке новой ядерной державы.