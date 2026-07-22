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Политика

Лавров прокомментировал разрешение США для Саудовской Аравии на обогащение урана

Лавров: Эр-Рияду не нужно разрешение Вашингтона для обогащения урана
Pavel Bednyakov, Pool/AP

Саудовской Аравии не требуется разрешение США для обогащения урана в мирных целях. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его слова приводит ТАСС.

«Сейчас прозвучало объявление, что США — так странно это все сформулировано — «разрешили» Саудовской Аравии заниматься обогащением урана. Разрешать не требуется, потому что обогащение урана в мирных целях — это право любого государства — участника Договора о нераспространении ядерного оружия», — сказал глава МИД РФ.

22 июля газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что США официально одобрили соглашение с Саудовской Аравией по развитию ядерной инфраструктуры.

Стоимость нового 30-летнего соглашения оценивается в десятки миллиардов долларов. Согласно документу, компании из США должны будут построить в королевстве установки по обогащению урана, если такой шаг сочтут необходимым одновременно и в Эр-Рияде, и в Вашингтоне. Собеседники издания отмечают, что в этой возможной сделке отсутствуют гарантии безопасности для американской стороны.

Ранее стало известно, что в США забили тревогу из-за риска появления на Ближнем Востоке новой ядерной державы.

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