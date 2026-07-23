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Политика

«Расстроят своего «папочку»: Дмитриев обвинил ЕС в разрушении собственной экономики

Дмитриев: бюрократы ЕС ошибочными решениями подрывают свою экономику
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Европейские бюрократы разрушают свою экономику. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X.

По его словам, Евросоюз своими решениями в экономической, энергетической и технологической сферах, а также неконтролируемой миграцией уничтожает остатки европейской экономики.

«Европейские бюрократы расстроят своего «папочку» (президента США — прим. ред.) и могут столкнуться с тарифными санкциями», — написал Дмитриев.

Так он прокомментировал публикацию Financial Times о том, что Еврокомиссия (ЕК) намерена оштрафовать Google на €890 млн.

По данным издания, ЕК объявила о намерении оштрафовать Google на €890 млн за нарушения Закона о цифровых рынках. Штрафы разделены на две суммы: €460 млн за предоставление преференций собственным сервисам в поиске Google и €430 млн за ограничения для компаний, перенаправляющих потребителей на альтернативные каналы покупки в Google Play.

Еврокомиссия обязала компанию обеспечить справедливое отношение к сторонним сервисам в результатах поиска и дать разработчикам приложений возможность продвигать свои предложения за пределами Google Play.

Ранее Кирилл Дмитриев назвал причину значительного подорожания газа в Европе.

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