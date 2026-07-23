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Политика

«Приняли за агента»: Такер Карлсон высказался о России после нескольких визитов

Журналист Такер Карлсон заявил, что считает Россию потрясающей страной
Максим Блинов/РИА Новости

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что был поражён после нескольких визитов в Россию и считает её своей любимой страной. В интервью сотруднице RT Таре Рид он подчеркнул, что считает Москву в разы красивее Лондона, однако после таких слов западные политики принимают его за «агента России».

«Россия меня совершенно поразила. Это Россия, не Америка, я не живу там, это не моя культура, не мой язык, не моя история, не мой народ. Я туда не переезжаю. Но как американец, человек, который не имеет никакого отношения [к этой стране] и не говорит по-русски, я подумал, что [Россия] совершенно потрясающая», – заявил Карлсон, добавив, что считает РФ лучшей страной из всех, где успел побывать.

Он также отметил, что многие западные люди складывают мнение о России, ни разу здесь не побывав. В пример он привёл недавний случай на ужине в Британии, где некие «очень умные люди» обсуждали «тоталитарную систему» в России, заявляя, что люди там живут якобы в нищете. Журналист отметил, что специально уточнил, был ли кто-то из обсуждавших в России, и выяснил, что они лишь читали о стране.

«И я говорю: «Слушайте, я не эксперт в том, что касается России, но я бывал там несколько раз. Москва в разы красивее, да ещё и больше Лондона. Вы в курсе?» — вспомнил Карлсон.

По его словам, это очень удивило его собеседников, которые после таких слов начали считать его российским агентом «или вроде того».

Напомним, до этого Такер Карлсон заявил, что граждан США активно отговаривают от поездок в Россию, а некоторых из тех, кто всё же отправился туда, задерживают после возвращения на родину. Кроме того, он поделился планами посетить Россию зимой, которые не воплотились из-за того, что он столкнулся с определёнными трудностями при организации поездки. Тем не менее российскую визу, по его словам, он уже получил.

Ранее Карлсон заявил о попытках спровоцировать войну США с Россией.

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