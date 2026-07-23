Граждан США активно отговаривают от поездок в Россию, а некоторые из них задерживают после возвращения на родину. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в эфире подкаста East Meets West.

Карлсон также рассказал о своих планах снова посетить Россию зимой. Однако он столкнулся с определенными трудностями при организации поездки. Тем не менее российскую визу, по его словам, он уже получил.

До этого Карлсон сообщил, что группа злонамеренных людей пытается втянуть США в войну с Россией. Он подчеркнул, что в США нет массового общественного движения, которое выступает за войну с Россией.

14 июля помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что бывший американский президент Джо Байден завел отношения США с Россией в болото, из которого Соединенные Штаты до сих пор не могут выбраться. По его словам, предыдущие поколения руководителей США и стран Европы помнили времена холодной войны, риск ядерной войны и осознавали, что, какие бы эмоции они ни испытывали по отношению к России, следует все же прибегнуть к дипломатии.

Ранее в США обвинили Европу в приближении мира к ядерной катастрофе.