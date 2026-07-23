Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

Эксперт объяснил, повлияет ли назначение нового посла на отношения РФ и Германии

Политолог Соколов: посол фон Гетце не сможет наладить отношения РФ и Германии
Corinna Kern/dpa/Global Look Press

Новый посол Германии в России Клеменс фон Гетце является опытным дипломатом. Однако надеяться на улучшение отношений РФ и ФРГ не стоит, поскольку это требует переосмысления политики на уровне правительства ФРГ. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.

«Важно понимать: решения об изменении линии в отношении Москвы принимаются не в посольстве, а в ведомстве федерального канцлера. Динамика российско-германских отношений тоже зависит от более глубоких причин, прежде всего от того, как будет развиваться украинский конфликт», — считает эксперт.

При этом у фон Гетце есть возможность отойти от резких высказываний своего предшественника Александра Ламбсдорфа, который оставил после себя противоречивое наследство, добавил Соколов.

Клеменс фон Гетце вступил в должность 20 июля.

В 2014 году дипломат возглавлял политический отдел №3 (Politische Abteilung 3) в МИД Германии, а затем был послом ФРГ в Израиле, Китае, Японии и Мексике.

13 июля Ламбсдорфа вызвали в МИД РФ после того, как внешнеполитическое ведомство Германии вызвало российского посла в Берлине Сергея Нечаева. Сообщалось, что Ламбсдорфу было заявлено об участии ФРГ в террористических ударах Украины по российской гражданской инфраструктуре.

Ранее сообщалось, что глава МИД Германии хочет обсудить с Украиной перестановки в ВСУ.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Нужно ли учить ребенка читать в три года? Отвечает педагог-психолог
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!