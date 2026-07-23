Эксперт объяснил, повлияет ли назначение нового посла на отношения РФ и Германии

Новый посол Германии в России Клеменс фон Гетце является опытным дипломатом. Однако надеяться на улучшение отношений РФ и ФРГ не стоит, поскольку это требует переосмысления политики на уровне правительства ФРГ. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.

«Важно понимать: решения об изменении линии в отношении Москвы принимаются не в посольстве, а в ведомстве федерального канцлера. Динамика российско-германских отношений тоже зависит от более глубоких причин, прежде всего от того, как будет развиваться украинский конфликт», — считает эксперт.

При этом у фон Гетце есть возможность отойти от резких высказываний своего предшественника Александра Ламбсдорфа, который оставил после себя противоречивое наследство, добавил Соколов.

Клеменс фон Гетце вступил в должность 20 июля.

В 2014 году дипломат возглавлял политический отдел №3 (Politische Abteilung 3) в МИД Германии, а затем был послом ФРГ в Израиле, Китае, Японии и Мексике.

13 июля Ламбсдорфа вызвали в МИД РФ после того, как внешнеполитическое ведомство Германии вызвало российского посла в Берлине Сергея Нечаева. Сообщалось, что Ламбсдорфу было заявлено об участии ФРГ в террористических ударах Украины по российской гражданской инфраструктуре.

Ранее сообщалось, что глава МИД Германии хочет обсудить с Украиной перестановки в ВСУ.