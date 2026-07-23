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Политика

Премьер Венгрии Мадьяр не станет усиливать личную охрану после плевка в него

Мадьяр заявил, что не собирается усиливать личную охрану после плевка прохожего
Bernadett Szabo/Reuters

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что не намерен усиливать личную охрану после инцидента, когда прохожий плюнул ему на пиджак. Об этом политик написал на своей странице в Facebook (заблокирована в России как экстремистская).

«Я и дальше не буду просить предоставить мне усиленную охрану. Я бы хотел оставаться человеком среди людей», — написал Мадьяр.

Инцидент произошел 22 июля на Западном вокзале Будапешта, куда Мадьяр прибыл вместе с министром транспорта и инвестиций для презентации плана модернизации железнодорожной сети. Когда они проходили по перрону, один из присутствующих подошел сзади и плюнул в премьер-министра. Охрана быстро вмешалась и вывела нарушителя, однако Мадьяр не стал требовать возбуждения уголовного дела. При этом он возложил вину за инцидент на пропаганду, которую осуществлял кабинет прошлого премьера Виктора Орбана.

Венгерский эксперт в области безопасности Петер Тарьяни отметил, что данный инцидент указывает на недочеты в работе охраны премьер-министра.

Ранее тысячи венгров вышли на митинг против Мадьяра.

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