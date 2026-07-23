В США разгорелся скандал из-за утечки данных о вице-президенте

Агента Секретной службы США подозревают в утечке данных о поездках вице-президента США Джей Ди Вэнса для издания MS Now. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

«Агента подозревают в том, что он стал источником для статьи на MS Now по поводу недовольства сотрудников службы безопасности Вэнса нагрузкой, которую на них возлагает график личных поездок вице-президента», — говорится сообщении.

Отмечается, что публикация СМИ привлекла внимание чиновников Секретной службы, ФБР и Белого дома, которые были недовольны появлением подробностей операций в прессе.

В апреле портрет ушедшей в отставку генпрокурора США Пэм Бонди оказался в мусорном ведре спустя несколько часов после того, как президент ее уволил. Действующие и бывшие сотрудники минюста отметили, что это отражает степень непопулярности женщины среди кадровых чиновников и агентов, тысячи которых покинули ведомство, чтобы не выполнять ее приказы.

Ранее сообщалось, что шеф Пентагона испытывает паранойю из-за страха перед увольнением.