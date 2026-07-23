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Политика

В России оценили разговор Зеленского с Уиткоффом

Политолог Лукьянов: разговор Зеленского с Уиткоффом не приблизит мир на Украине
Reuters/Global Look Press

Разговор украинского лидера Владимира Зеленского с посланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером не приблизит мир на Украине. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил политолог, глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

«Я думаю, что звонок Зеленскому не значит, что они проснулись или что они решили чем-то заняться [в рамках решения по Украине]. Сам процесс никто не отменял, но [они звонили, чтобы] обозначить: мы тут, как дела? Что происходит?», — сказал политолог.

По словам Лукьянова, на сегодняшний день переговоры застопорились потому, что повестки для переговоров сейчас нет. На этом фоне, с точки зрения политолога, так называемый «дух Анкориджа» — уже в прошлом, а достигнутые там договоренности неприменимы.

Накануне Зеленский провел телефонный разговор со спецпредставителями президента США Уиткоффом и Кушнером.

В ходе разговора стороны обсудили идеи по возобновлению дипломатических усилий, направленных на прекращение войны в Украине.

Ранее стало известно, что визит Уиткоффа и Кушнера в Россию не снят с повестки.

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