В словах Лаврова увидели намек на применение ядерного оружия в ответ на агрессию НАТО

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлением о неконвенциональном ответе России на потенциальную военную агрессию Европы намекнул странам НАТО о том, что Москва применит ядерное оружие в случае, если Запад начнет открытый вооруженный конфликт. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Неконвенциональная война допускает применение ядерного оружия. Более того, если НАТО попытается захватить Калининградскую область, либо совершить какие-то действия в отношении Белоруссии, попытаться сдержать наши войска, которые могут по прийти на помощь, то в такой ситуации, конечно, ничего другого не останется, кроме как применять ядерное оружие. Других вариантов не существует... Лавров как дипломат прямо вещи своими словами не называет, а называет их дипломатично, но это делает ему честь как профессионалу высокого уровня», — сказал аналитик.

Как отметил Кнутов, на данный момент политики Западной Европы исходят из того, что Россия никогда не применит ядерное оружие, а это значит, «можно с Россией делать все что угодно».

«Но это ошибочная точка зрения, и Лавров напомнил об этом», — подчеркнул Кнутов.

Накануне Лавров по итогам министерского совещания Россия-АСЕАН заявил, что Россия ни на кого не собирается нападать, но если Европа начнет конфликт с РФ, то это будет уже неконвенциональная война.

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