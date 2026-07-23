Захарова: престолонаследие в Британии осуществляется от Мелибэндов к Мелибэндам

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала назначение Эда Милибэнда на пост главы МИД Великобритании, напомнив о его брате — бывшем министре иностранных дел Дэвиде Милибэнде и престолонаследии. Ее слова приводит РИА Новости.

«Престолонаследие в Британии осуществляется теперь не только от Виндзоров к Виндзорам, но и от Мелибэндов к Мелибэндам», — сказала Захарова.

20 июля Энди Бернем вступил в должность премьер-министра Великобритании, получив от Карла III мандат на формирование правительства. Он пришел на смену Киру Стармеру, объявившему о своей отставке в июне этого года.

С сентября 2022 года в Великобритании сменились четыре премьер-министра. После ухода Бориса Джонсона этот пост последовательно занимали Лиз Трасс, Риши Сунак и Кир Стармер.

Ранее Бернем заявил, что будет «оказывать давление» на Россию по теме Украины.