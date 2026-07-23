Лавров и Рубио обсудили нормализацию условий работы димписсий

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио обсудили на встрече в Маниле нормализацию условий работы дипломатических миссий двух стран. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.

«Внимание было также уделено нормализации условий функционирования дипломатических миссий России и США», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что стороны достигли соглашения о продолжении контактов по линии внешнеполитических ведомств, в том числе в рамках участия двух стран в работе международных организаций.

Накануне глава российского МИД выразил надежду, что встреча с Рубио в любом случае будет полезной. По словам Лаврова, на этих переговорах он поинтересуется у госсекретаря США о позиции, которую сейчас занимает Вашингтон по урегулированию конфликта на Украине. Лавров подчеркнул, что Россия исходит из того, что Соединенные Штаты пока не отказались от своих же предложений, которые обсуждались в ходе саммита на Аляске в августе прошлого года.

Ранее сообщалось, что глава ФБР собирается приехать в Россию.