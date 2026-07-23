Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

Лавров и Рубио обсудили нормализацию условий работы димписсий

Лавров и Рубио обсудили нормализацию условий работы димписсий России и США
Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио обсудили на встрече в Маниле нормализацию условий работы дипломатических миссий двух стран. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.

«Внимание было также уделено нормализации условий функционирования дипломатических миссий России и США», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что стороны достигли соглашения о продолжении контактов по линии внешнеполитических ведомств, в том числе в рамках участия двух стран в работе международных организаций.

Накануне глава российского МИД выразил надежду, что встреча с Рубио в любом случае будет полезной. По словам Лаврова, на этих переговорах он поинтересуется у госсекретаря США о позиции, которую сейчас занимает Вашингтон по урегулированию конфликта на Украине. Лавров подчеркнул, что Россия исходит из того, что Соединенные Штаты пока не отказались от своих же предложений, которые обсуждались в ходе саммита на Аляске в августе прошлого года.

Ранее сообщалось, что глава ФБР собирается приехать в Россию.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 23 июля. Новые функции «Госуслуг», обман через чат-боты и права для электросамокатов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!