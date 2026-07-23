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Политика

Экс-депутат Европарламента рассказал о давлении на латвийские пророссийские партии

Мамыкин: выступающие против милитаризации Латвии партии работают под прессингом
Global Look Press

Выступающие против милитаризации Латвии партии работают под прессингом. Об этом РИА Новости рассказал бывший депутат Европарламента Андрей Мамыкин.

Он утверждает, что политические силы, которые выступают за нормализацию отношений с Москвой, например, Русский союз Латвии или «Стабильность», подвергаются жесткому давлению.

Мамыкин рассказал, что лидеры и члены этих партий находятся в тюрьмах или под уголовным преследованием, либо вынуждены покинуть Латвию и уехать в вынужденную эмиграцию.

Он добавил, что подобная ситуация происходит постоянно, а не только в преддверии парламентских выборов в республике, которые запланированы на октябрь 2026 года.

До этого профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен рассказал, что Европейский союз (ЕС) должен прекратить попытки саботировать дипломатическое урегулирование конфликта на Украине, начав диалог с Россией.

Ранее в МИД России высказались о якобы заинтересованности ЕС в диалоге.

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