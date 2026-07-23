Выступающие против милитаризации Латвии партии работают под прессингом. Об этом РИА Новости рассказал бывший депутат Европарламента Андрей Мамыкин.
Он утверждает, что политические силы, которые выступают за нормализацию отношений с Москвой, например, Русский союз Латвии или «Стабильность», подвергаются жесткому давлению.
Мамыкин рассказал, что лидеры и члены этих партий находятся в тюрьмах или под уголовным преследованием, либо вынуждены покинуть Латвию и уехать в вынужденную эмиграцию.
Он добавил, что подобная ситуация происходит постоянно, а не только в преддверии парламентских выборов в республике, которые запланированы на октябрь 2026 года.
До этого профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен рассказал, что Европейский союз (ЕС) должен прекратить попытки саботировать дипломатическое урегулирование конфликта на Украине, начав диалог с Россией.
Ранее в МИД России высказались о якобы заинтересованности ЕС в диалоге.