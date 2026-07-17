Захарова: страны Европы делают все, чтобы не случилось контактов с Россией

Страны Западной Европы, несмотря на слова о заинтересованности в диалоге с Россией, делают все для отсутствия подобных контактов. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в программе «Большая игра» на Первом канале, передает РИА Новости.

«Это противоположно тому, что называется поиском путей к переговорам и к контактам. Они как будто все производят для того, чтобы этих контактов не случилось», — сказала Захарова.

Она также раскритиковала заявления европейских политиков о необходимости дать гарантии безопасности Украине, при этом они отказываются обеспечить ими Россию.

До этого комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс высказал мнение, что перезагрузка или нормализация отношений с президентом России Владимиром Путиным будет для европейских политиков «большой ошибкой».

По его словам, нормализация отношений с Москвой возможна только тогда, когда она «вернется в нормальность», то есть «они должны решить вопросы оккупированных территорий».

Ранее Полянский заявил, что Европа делает ставку на военный разгром РФ.