Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Захарова ответила на заявления стран Европы о заинтересованности в диалоге

Захарова: страны Европы делают все, чтобы не случилось контактов с Россией
Сергей Гунеев/РИА Новости

Страны Западной Европы, несмотря на слова о заинтересованности в диалоге с Россией, делают все для отсутствия подобных контактов. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в программе «Большая игра» на Первом канале, передает РИА Новости.

«Это противоположно тому, что называется поиском путей к переговорам и к контактам. Они как будто все производят для того, чтобы этих контактов не случилось», — сказала Захарова.

Она также раскритиковала заявления европейских политиков о необходимости дать гарантии безопасности Украине, при этом они отказываются обеспечить ими Россию.

До этого комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс высказал мнение, что перезагрузка или нормализация отношений с президентом России Владимиром Путиным будет для европейских политиков «большой ошибкой».

По его словам, нормализация отношений с Москвой возможна только тогда, когда она «вернется в нормальность», то есть «они должны решить вопросы оккупированных территорий».

Ранее Полянский заявил, что Европа делает ставку на военный разгром РФ.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Окупится ли перевод машины с бензина на газ в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!