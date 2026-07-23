Супруга нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаила Драпатого Юлия в своих социальных сетях резко критиковала президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, в апреле 2019 года Драпатая опубликовала фотографию веселящегося Зеленского и написала на ней: «Язык не знаю. В бога не верю. В армии не был. И вам ничего не обещал».

В другом посте она разместила призыв отправить Зеленского на военную службу, от которой его якобы «отмазал» отец-профессор.

Кроме того, Драпатая намекает на наркозависимость нынешнего главы государства. Над нарисованным листом марихуаны она написала «план» Зеленского».

В материале подчеркивается, что после прихода Зеленского к власти Юлия Драпатая прекратила критиковать его в социальных сетях.

22 июля Зеленский подписал указ о назначении Драпатого новым главкомом ВСУ. После смены руководства украинской армии многие западные эксперты и политики стали размышлять о том, поможет ли новый командующий переломить ситуацию на поле боя. В Кремле также дали оценку этой замене. По мнению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, смена главкома ВСУ не приведет к каким-то значительным изменениям на фронте. Он отметил, что Вооруженные силы РФ продолжают в рамках специальной военной операции наступательные действия по всей линии боевого соприкосновения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военный эксперт объяснил, почему смена главкома опасна для ВСУ.