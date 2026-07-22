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Армия

Военный эксперт объяснил, почему смена главкома опасна для ВСУ

Военэксперт Перенджиев: смена главнокомандующего ВСУ навредит украинской армии
MykhailoDrapatyi/X

Резкая смена главнокомандующего ВСУ может сыграть против украинских войск. Такое мнение в интервью «Ридусу» высказал доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова, военный эксперт Александр Перенджиев.

Он пояснил, что новый главком Михаил Драпатый в период напряженных летних боев будет испытывать трудности.

«Это затруднит управляемость украинской армией. Тем более, Драпатый не отличается крепкой хваткой и способностью быстро вникнуть в обстановку. <...> Сам Драпатый не отличился победами. Напротив, даже во время войны с ополченцами ДНР он проигрывал», — отметил аналитик.

Для Вооруженных сил России данная ситуация, напротив, выгодна. Более того, на Украине наблюдается управленческий кризис, добавил он.

21 июля стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский снял Александра Сырского с должности главкома ВСУ, назначив на его место Драпатого, который в 2016–2019 годах командовал 58-й отдельной мотопехотной бригадой, а с сентября 2024 года руководил работой оперативно-тактической группировки «Луганск».

Зимой прошлого года Драпатый стал командиром оперативно-стратегической группировки украинских войск «Хортица». Кроме того, в период с ноября 2024 года по июнь 2025 года он командовал Сухопутными войсками Украины.

Ранее политолог назвал поражением Зеленского смену главкома ВСУ.

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