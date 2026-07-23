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Политика

США и Саудовская Аравия подписали атомное соглашение

NYT: США и Саудовская Аравия подписали соглашение по мирной атомной энергетики
Shutterstock/Aritra Deb

США подписали соглашение о сотрудничестве с Саудовской Аравией в сфере мирной атомной энергетики королевства. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на неназванные источники.

Документ предусматривает развитие ядерного взаимодействия между двумя странами и может открыть Эр-Рияду путь к расширению участия в производстве топлива для атомных реакторов. Министр энергетики США Крис Райт сообщил, что подписал соглашение с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бин Салманом.

По данным американских чиновников, договоренность позволит Саудовской Аравии в перспективе заниматься обогащением топлива для собственных реакторов при соблюдении гарантий нераспространения ядерных технологий.

В Вашингтоне рассчитывают, что соглашение укрепит отношения с королевством и принесет экономические выгоды американской атомной отрасли. Ожидается, что реализация проекта может обеспечить американским компаниям, включая Westinghouse, многомиллиардные контракты на поставку и обслуживание ядерных технологий.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Саудовской Аравии не требуется разрешение США для обогащения урана в мирных целях. Это право любого государства, указал глава дипломатического ведомства.

Ранее стало известно, что в США забили тревогу из-за риска появления на Ближнем Востоке новой ядерной державы.

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