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Политика

Генпрокурор Венгрии ушел в отставку после ультиматума премьер-министра

Telex: гнпрокурор Венгрии Надь объявил об уходе в отставку с 25 августа
Shutterstock

Генеральный прокурор Венгрии Габор Балинт Надь подал в отставку, его полномочия прекратятся 25 августа. Об этом сообщил венгерский портал Telex со ссылкой на заявление, которое Надь отправил врио президента.

Надь объяснил свое решение политическим давлением и необходимостью защитить независимость органов прокуратуры. Он заявил, что в последнее время на него «организовывались систематические атаки, выходящие далеко за рамки приемлемых профессиональных и публичных дискуссий».

«Прокуратура не может стать инструментом борьбы политических игроков и не может быть ареной ежедневных политических интересов или властных игр», — подчеркнул Надь.

По его словам, он всегда действовал в соответствии с законом и исключительно с профессиональной точки зрения, а его карьера — как и работа членов его семьи — никогда не были связаны с политическими партиями.

Надь также выразил обеспокоенность тем, что его отставка создает опасный прецедент, когда любой генеральный прокурор может опасаться увольнения, если его действия не будут соответствовать политическим ожиданиям властей.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр незамедлительно отреагировал на заявление Надя.

«Страна только что избавилась от еще одной марионетки Орбана, которая препятствовала смене режима. Господа, кто следующий?» — написал он в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Надь занимал пост генерального прокурора чуть более года, сменив Петера Поля, который ушел в отставку в мае после того, как был назначен судьей и председателем Конституционного суда Венгрии.

Надь был одним из представителей прежнего руководства страны, которым Мадьяр после победы на парламентских выборах поставил ультиматум, предложив добровольно уйти в отставку.

Поводом для давления на Генпрокуратуру стало так называемое «дело о золотом конвое», связанное с расследованием незаконной перевозки золота и наличных на Украину. Оно спровоцировало внутренний конфликт в ведомстве.

Ранее президент Венгрии заявил о нелегитимности своего преемника.

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